Telefônica diz que deixará de vender Speedy à meia noite A Central de Atendimento da Telefônica informou hoje por meio de nota que deixará de vender o serviço de internet banda larga Speedy a partir da 0 hora de amanhã, conforme ordem da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A empresa comunicou que recebeu a notificação do órgão no fim da tarde de hoje "sem, no entanto, ter tido acesso aos demais documentos". A companhia destacou que a punição imposta pela Anatel não "impacta nem interrompe os serviços prestados aos atuais usuários do Speedy".