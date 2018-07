Telefônica diz que vai ressarcir clientes por pane

O presidente da Telefônica reconheceu que a pane deixou consumidores de todo o Estado de São Paulo com telefones mudos desde às 9h10 de hoje, mas disse que por enquanto não se sabe a origem do problema. "O que se pode, no momento, é fazer uma descrição técnica de onde ocorreu o problema" explicou.

Valente informou que assim que as causas da falha forem detectadas, serão divulgadas. E sobre a normalização do serviço, ele acredita que mesmo com todos normalizados, há a possibilidade de alguns problemas continuarem com os clientes corporativos, os centros de atendimento a clientes e alguns números portados de outras redes.