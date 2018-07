Telefónica reduz faixa de preço para IPO de unidade alemã-fontes

De acordo com as fontes, a Telefónica disse a investidores que está em buscando vender ações com preços entre 5,50 euros e 6 euros por ação.

No início deste mês, o grupo de telecomunicações espanhol definiu uma faixa entre 5,25 euros e 6,50 euros para o negócio.

A Telefónica, que busca arrecadar cerca de 1,5 bilhão de euros (1,94 bilhão de dólares) com a oferta, vai definir o preço em 29 de outubro, com as ações previstas para serem negociadas em 30 de outubro.

(Por Alexander Hübner e Arno Schuetze)