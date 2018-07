Telefônica revela horário de 'ação externa' em servidor

A companhia informou que as ações observadas nos últimos dias ocorreram em momentos específicos e com duração definida. Os problemas foram verificados nos dias 6 (às 22h15, por 30 minutos), 7 (às 11h15, por 3h45, e às 17h45, por 3h45), 8 (à 1h40, por 10 minutos, e às 21h, por 1h40).

A Telefônica informa na nota que comunicou os fatos formalmente às autoridades constituídas e iniciou diálogos com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e entidades de defesa do consumidor para que, nos termos da regulamentação vigente, não sejam cobrados os períodos de instabilidade do serviço.