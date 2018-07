Telefonica tcheca cortará cerca de 10% dos funcionários em 2014

A empresa contava com 5.622 pessoas ao final de setembro, uma redução de 12 por cento na comparação anual na sequência de uma plano similar para reduzir o quadro de pessoal em 2013.

A Telefonica tcheca registrou uma queda de 24 por cento no lucro líquido no terceiro trimestre para 1,35 bilhão de coroas (66,63 milhões de dólares), atingida por uma queda na receita com linha fixa e móvel.

O grupo de investimento tcheco PPF está concluindo um negócio acertado em novembro para adquirir uma participação majoritária na empresa de sua controladora espanhola Telefónica.

(Por Jason Hovet)