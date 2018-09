Telemedicina cresce e vira opção nos EUA

Milt Freudenheim, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Charlie Martin sentiu uma dor aguda na região lombar. Operador de guindaste numa plataforma de petróleo no litoral da Malásia, Martin contatou, por videoconferência, Oscar Boultinghouse - clínico geral baseado em Houston. Usando um estetoscópio eletrônico guardado por um paramédico na plataforma, Boultinghouse auscultou o coração de Martin e diagnosticou uma pedra no rim, o que foi confirmado por uma análise de urina na plataforma. Martin voou para sua casa no Mississippi para ser tratado.

Boultinghouse e dois colegas - Michael J. Davis e Glenn G. Hammack - dirigem a NuPhysicia, uma empresa que eles criaram em 2007, especializada em telemedicina face a face, conectando médicos e pacientes por videoconferência.

O negócio da telemedicina interativa vem crescendo a uma taxa anual de quase 10%, para mais de US$ 500 milhões de faturamento na América do Norte. Ele é parte da categoria telemedicina (US$ 3,9 bilhões) que inclui aparelhos de monitoramento em casas e centenas de aplicativos de assistência à saúde para smartphones.

Há uma convergência de interesses que estimula seu crescimento. Um quinto dos americanos vive em lugares onde médicos de primeiros-socorros são raros. Soma-se isso aos custos mais baixos para equipamentos de videoconferência, conexões de alta velocidade via satélite e maior capacidade de trabalhar com segurança via internet.

"A tecnologia melhorou a tal ponto que a experiência tanto de médico como de paciente é quase a mesma das visitas em pessoa, e, em alguns casos, melhor", diz Kaveh Safavi, chefe de assistência médica global da Cisco Systems.

Resistência. A telemedicina, porém, tem adversários. Autoridades reguladoras estaduais do Conselho Médico do Texas suscitaram temores de que os médicos poderiam perder uma oportunidade de detectar indicadores médicos sutis quando não podem apalpar um paciente. E embora não se oponha à telemedicina, a Academia Americana de Médicos Familiares diz que os pacientes deviam se manter em contato com um médico de primeiros-socorros capaz de manter registros de suas necessidades de saúde, seja no mundo real ou no virtual. "A telemedicina pode melhorar o acesso à assistência em locais remotos e áreas rurais", admite Lori J. Heim, presidente da academia. "Mas nem todas as visitas ocorrerão entre um paciente e seu médico de primeiros-socorros."

A Universidade do Texas, porém, desenvolveu um programa pioneiro muito bem sucedido em prisões estaduais de meados dos anos 1990 a 2007, por meio do qual médicos da universidade realizaram mais de 600 mil vídeovisitas a prisioneiros. Uma melhoria significativa foi detectada na saúde dos presos, incluindo níveis de pressão arterial e de colesterol.

Sem a bênção de seguradoras, a telemedicina não conseguirá ganhar tração numa população mais ampla. No entanto, muitas das maiores seguradoras do país estão mostrando um interesse crescente no reembolso de médicos por consultas feitas por vídeo face a face, o que deve consolidar esse tipo de atendimento.