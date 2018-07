Telescópio capta estrelas primitivas

Um telescópio do Observatório Europeu Austral (ESO, em inglês), localizado no norte do Chile, captou vestígios das estrelas mais primitivas já avistadas fora da Via-Láctea. A descoberta, segundo o ESO, será crucial para a compreensão das estrelas.

Acredita-se que esses astros se formaram de material derretido logo após o Big Bang, há 13,7 milhões de anos. Pertencem, portanto, a uma das primeiras gerações de estrelas no Universo próximo.

Esses astros, que são muito escassos e que podem ser observados principalmente na Via-Láctea, são conhecidos como estrelas extremamente pobres em metais, pois têm poucos elementos pesados. Isso é considerado prova de sua antiguidade.

Os cosmólogos acreditam que as grandes galáxias se formaram com a fusão de galáxias menores. As estrelas primitivas da Via-Láctea já deviam estar presentes nessas anãs.

"Até agora, a evidência disso tem sido escassa. Grandes rastreamentos realizados nos últimos anos mostraram que a população de estrelas antigas na Via-Láctea não coincide com a de galáxia anãs. Isso contraria os modelos cosmológicos", explicou a coautora da pesquisa, Giuseppina Battaglia.

Como as galáxias anãs estão normalmente a 300 mil anos-luz de distância, o que equivale a três vezes o tamanho da Via-Láctea, somente os traços mais intensos de seu espectro podem ser medidos, mostrando um vago e difuso vestígio.

Os métodos usados pelos astrônomos até agora não permitiam distinguir o vestígio químico de uma estrela normal, pobre em metais, de uma extremamente pobre em metais. Isso se tornou possível com o instrumento UVES, do telescópio do ESO.

"Comparado ao que havíamos conseguido até agora, isso é como observar vestígios através do microscópio", disse Vanessa Hill, membro da equipe. O autor principal, Else Starkenburg, contou que o time desenvolveu um nova técnica para descobrir mais estrelas desse tipo.

