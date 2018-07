Telhado sobre restos mortais de Shakespeare corre risco de cair

A entidade beneficente Amigos da Igreja de Shakespeare disse em seu site na Internet que as vigas do telhado da igreja Holy Trinity na cidade de Stratford-upon-Avon, onde Shakespeare nasceu e que abriga o busto do dramaturgo, sua lápide e seu túmulo, estão podres e podem cair.

Erguida há 800 anos, a igreja já está passando por reformas, e a decomposição das vigas acrescentou um problema a mais e elevou os custos de sua preservação.

Shakespeare foi batizado e sepultado na igreja; foi ali que ele sepultou seu filho e casou sua filha. Seu túmulo traz a inscrição: "Abençoado seja aquele que poupar estas pedras, e amaldiçoado aquele que tirar meus ossos do lugar."

O vigário da igreja, reverendo Martin Gorick, disse que o reparo do telhado se impôs como urgência inesperada, apesar dos outros trabalhos de restauração que já foram concluídos na igreja.

"Pedimos a amigos, tanto nossos conhecidos quanto desconhecidos, que nos ajudem a atender aos desejos de Shakespeare", disse Gorick em comunicado no site www.shakespeareschurch.org.

A solução do problema estaria na instalação de uma estrutura inovadora e invisível de aço que envolveria as vigas. A previsão é que o custo da obra não seja superior a 50 mil libras (80.890 dólares), segundo o site.

