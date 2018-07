TEM BOLO A pequenina Shanti & Li, aberta no começo de maio, é a primeira casa de Lisa Chaves. Foi com seus bolos, leves e fofinhos, que ela conquistou o marido. Exagero? Peça o de maçã com castanhas-do-pará, uvas passas e especiarias (R$ 38, o quilo) e tire a prova. R. Artur de Azevedo, 969, Pinheiros, 2478-1405. 9h/20h (sáb., 10h/19h; fecha dom.). Cc.: M e V.