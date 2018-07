Tema da crise, dinheiro vira samba-enredo na Vila Maria Em tempos de crise financeira internacional, a escola Unidos de Vila Maria levará para o Carnaval de São Paulo deste ano o tema que está na cabeça de todos, em todo o mundo: dinheiro. "Da Sobrevivência ao Luxo, da Ilusão à Alucinação - Dinheiro, Mito, História e Realidade" vai mostrar na avenida desde os primeiros relatos de escambo até a moeda de plástico dos cartões de crédito. É com esse samba-enredo que a agremiação de 55 anos, nascida na zona norte da capital paulista, quer ganhar o primeiro título do Grupo Especial, depois de um terceiro lugar no ano passado. A relação do tema com o contexto mundial, porém, não foi proposital. O carnavalesco Wagner Santos comemora a "ocasião oportuna" do enredo da Vila Maria, porém diz que a escolha foi feita no início do ano passado e, portanto, sem relação com a crise que só iria estourar meses depois. "Houve uma coincidência." Tanto que a crise financeira não será levada à avenida. "Pelo fato de a história do dinheiro ser muito antiga e interessante, temos como explorar bem o visual em termos de fantasias. Já a crise é um tema moderno, difícil de ser explorado, porque é muito frio", conta. De acordo com ele, se a crise fosse abordada no desfile, o enredo teria que explorar questões políticas e empresariais, o que tornaria a apresentação "chata". No entanto, de algum modo a crise estará presente no desfile, já que a retração econômica forçou Santos a fazer ajustes para adequar as alegorias ao orçamento da escola. "Tivemos, claro, que fazer adaptações por causa do dinheiro e da dificuldade em encontrar de certos materiais, já que a maioria deles é importada", conta. "Mas a Vila Maria deu sorte. Começou a fazer um trabalho muito cedo, logo depois do carnaval do ano passado, e por isso só sentiu a crise na reta final." De acordo com o assessor de imprensa Luciano Luiz, os investimentos para a festa deste ano tiveram um aumento menor que os "15% a 20% de crescimento, em média," nas verbas de anos anteriores. "O empresário que investe sempre, esse ano diminuiu", disse ele, ressaltando que, apesar disso, o volume total de dinheiro que a escola conseguiu captar para 2009 "não foi menos que nos outros anos". Apesar das dificuldades de arrecadação, Luiz afirma que a qualidade do desfile da Unidos de Vila Maria não será prejudicada. "Na pior das hipóteses, se alguém vier muito bem, empata em primeiro com a gente", afirma. Segundo ele, os 5 mil integrantes da escola estão focados no título. "A comunidade está bem fechada este ano. Não vai ter um que não vai cantar (o samba-enredo). Está todo mundo unido. O calor humano, a participação da comunidade nos ensaios... É diferente de tudo que a gente já viu." A escola ainda entrará no Sambódromo paulistano por volta de 01h05 da madrugada de sábado - trazendo à frente da bateria seu maior destaque, a eterna morena do Tchan, Scheila Carvalho. Também estão confirmados o ídolo da torcida do Corinthians Vampeta e a musa da comunidade Gisele Alves. Embalados pelas vozes de Fernandinho SP e Baby, no samba-enredo composto por Panda, Edmildon Silva e Jorge Zanin, os passistas prometem, além de empolgação na passagem das 31 alas e dos cinco carros alegóricos, empenho para que a Unidos de Vila Maria não "bata na trave" este ano. Confira a letra do samba-enredo 2009 da Unidos de Vila Maria: "Da Sobrevivência ao Luxo, da Ilusão à Alucinação - Dinheiro, Mito, História e Realidade" Na antiguidade a arte do escambo começou Para suprir suas necessidades O homem de tudo trocou Na Lídia surgiu o capitalismo, A moeda floresceu Imagens reluziram em suas faces O metal prevaleceu O tempo deixou Tesouros que fascinam a memória Nasceu o cifrão Também na religião, o dinheiro fez história Peguei meu talismã da sorte Contra o mau-olhado, meu patuá Joguei a moeda na fonte Pro meu desejo se realizar Arrisquei nos jogos de azar Sonhando em me dar bem Pois nesse mundo desigual Poucos têm muito e muitos nada têm Brilhou na modernidade, o sistema mundial No meu país, esta novidade Chegou com a Família Real Meu capital não é dólar nem é euro Mas tem o seu valor Lutando contra a inflação Sou batalhador, brasileiro E na era virtual, meu dinheiro é real É sonho, é alucinação Faz a diferença social Mito, história e realidade Na Vila Maria virou carnaval