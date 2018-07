Tema da redação do Enem surpreendeu, diz estudante Os primeiros estudantes que deixaram o campus da Universidade de Fortaleza (Unifor) neste segundo dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) disseram ter ficado surpresos com o tema da redação - movimento imigratório para o Brasil no século 21. "Não era esperado esse tema, sobre movimento imigratório", disse Larissa Braga, de 18 anos.