Tema foi abordado em livros e filmes A importância do fogo para o homem do final do Paleolítico foi tema do romance A Guerra do Fogo, publicado em 1911 pelos belgas Joseph e Séraphin Boex, irmãos que escreviam juntos e usavam um pseudônimo comum, J. H. Rosny. O livro foi adaptado para as histórias em quadrinhos e para o cinema, com uma versão curta em 1915, de Georges Denola, e a mais famosa, de 1981, dirigida por Jean-Jacques Annaud.