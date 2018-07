Temasek lidera investimento de US$86 mi na Virgin Mobile Latin America

A companhia de telefonia móvel também acertou uma linha de crédito ampliada de 41,5 milhões de dólares com a International Finance Corp e o fundo Central American Mezzanine Investment Fund II, disse ela em comunicado.

A Temasek confirmou que investiu na companhia, cujos outros investidores incluem a Virgin Group, do bilionário britânico Richard Branson, mas não indicou o tamanho de sua fatia.

A Virgin Mobile Latin America disse que os recursos captados serão usados para lançar sua marca no México neste ano e no Brasil em 2015, como também para financiar oportunidades de crescimento pela América Latina, inclusive em suas operações existentes no Chile e na Colômbia.

Os dois investidores soberanos de Cingapura têm intensificado investimentos na América Latina. A varejista online de artigos esportivos Netshoes recebeu uma nova rodada de investimento de 170 milhões de dólares liderada pelo fundo soberano GIC.

(Por Saeed Azhar)