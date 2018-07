Temendo título argentino, torcida brasileira veste laranja

Torcedores brasileiros ajudavam os holandeses, em minoria, a romper com a maciça presença "albiceleste" argentina nos arredores da Arena Corinthians em São Paulo.

Tiago Pinheiro, um publicitário do Rio de Janeiro, comprou sua camisa laranja em um shopping perto do estádio.

"Nenhum brasileiro gosta muito de ver a Argentina ganhar", disse ele enquanto caminhava em direção ao estádio.

"Já íamos torcer para a Holanda desde o começo e a gente está mais magoado ainda (depois da derrota de terça-feira)."

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo na terça-feira ao sofrer uma humilhante goleada por 7 x 1 da Alemanha, o que afogou a nação apaixonada por futebol em decepção.

E a simples ideia da Argentina vencer a Holanda e chegar à final de domingo no Maracanã é simplesmente insuportável para muitos brasileiros.

"Aqui no Brasil a gente tem uma rivalidade muito grande com a Argentina", explicou Guilherme Samora, empresário de 25 anos, que ia para o estádio de metrô usando uma camisa do ex-atacante da Holanda Ruud van Nilsterooy.

"Então tudo o que for contra a Argentina a gente vai torcer. Se jogar o Afeganistão contra a Argentina, a gente vai torcer para o Afeganistão."

E isso é boa notícia para Ben Oude Kamdhuis, um holandês alto de 53 anos vestido de laranja da cabeça aos pés, incluindo sua barba.

"Acho que vai nos ajudar o fato de que todos os brasileiros estão torcendo para a Holanda ganhar da Argentina hoje", disse.