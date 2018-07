Temer é eleito presidente da Câmara em dupla vitória para o PMDB O deputado Michel Temer (PMDB-SP) é o novo presidente da Câmara para o biênio 2009/2010. Trata-se de uma dupla vitória para o PMDB, que venceu no Senado com José Sarney (AP), em resultado anunciado pouco antes. Em votação secreta e eletrônica, Temer, que teve o apoio de 14 partidos, foi eleito com 304 votos dos deputados, desbancando Ciro Nogueira (PP-PI), com 129, e Aldo Rebelo (PT-SP), que teve 76 votos. Votaram 509 dos 513 deputados. Temer, que já presidiu a Câmara por dois biênios seguidos entre 1997 e 2000, substitui Arlindo Chinaglia (PCdoB). Presidente nacional do PMDB há sete anos, ele é deputado federal desde 1987. (Reportagem de Fernando Exman)