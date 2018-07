Temer garante que Expo em SP pode superar Shangai Em seu discurso na reunião do Escritório Internacional de Exposições (BIE), feito de improviso, o vice-presidente do Brasil, Michel Temer, garantiu que a eventual Expo 2020 em São Paulo pode quebrar o recorde histórico de público. Em Sanghai, em 2010, 73 milhões de pessoas passaram pelos estandes. Segundo Temer, "só com a população brasileira" já seria possível superar a marca de público.