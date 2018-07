Temer manifesta solidariedade às vítimas de Santa Maria O vice-presidente Michel Temer, que ocupava interinamente a Presidência da República quando ocorreu o incêndio em uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que matou pelo menos 245 pessoas, divulgou nota oficial lamentando o ocorrido e prestando solidariedade às famílias. "Todo o povo brasileiro se solidariza nesta hora trágica com o Rio Grande do Sul", disse Temer na nota.