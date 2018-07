Temer nega negociação de cargos; Indio contesta

"A única negociação que houve foi um documento escrito em que se estabeleceu que o PMDB teria a vice-presidência e faria um programa de governo junto com o PT e os demais partidos", disse Temer a jornalistas após participar de debate promovido pelo jornal Folha de S.Paulo e pelo portal UOL.

O assunto ganhou destaque depois da divulgação de pesquisas dando vitória a Dilma já no primeiro turno.

"Não há nenhuma hipótese de negociação de cargos (neste momento)", reiterou Temer.

O deputado Indio da Costa (DEM-RJ), vice de José Serra (PSDB), afirmou que uma possível divisão de cargos é usual entre peemedebistas.

"Olha, o PMDB sempre faz isso. Eles sempre dividem o governo", disse Indio, citando estatais como Departamento Nacional de Intraestrutura de Transportes (Dnit) e a Petrobras. Antes do apoio ao governo Lula, o PMDB estava ao lado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que presidiu o país entre 1995 e 2002.

O deputado criticou o que considera politização dos órgãos públicos. "O presidente (Lula) pode até estar bem avaliado, mas os serviços públicos não", disse.

Indio da Costa voltou a acusar o PT de ligação com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), já negado pelo partido.

Também criticou novamente a posição do PT, que, segundo ele, pretende cercear a liberdade de imprensa, desde quando o governo Lula pretendeu criar um conselho federal de jornalismo até o pacote de ações voltadas aos direitos humanos.

Guilherme Leal (PV), vice de Marina Silva (PV), propôs a instituição de uma assembleia constituinte com a missão de realizar as reformas tributária, política e previdenciária. Já Temer disse não ver clima no Congresso para uma constituinte.

(Reportagem de Fernando Cassaro)