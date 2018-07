Temer pede minuto de silêncio pelo acidente com Airbus O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), manifestou hoje pesar pelo desaparecimento do avião da Air France que decolou domingo do Rio de Janeiro com destino a Paris. Durante reunião da comissão geral no plenário da Câmara para discutir o novo marco regulatório de exploração de petróleo na camada do pré-sal, Temer pediu um minuto de silêncio e disse que podem ter morrido 228 pessoas, sendo 58 brasileiros e, entre eles, um funcionário da Petrobras, sem citar nomes. Hoje o Comando da Aeronáutica informou que foram encontrados supostos destroços flutuando 650 quilômetros a nordeste de Fernando de Noronha, mas não é possível afirmar que o material é do avião da Air France que realizava o voo 447.