Temer: PMDB não será coadjuvante, mas protagonista nas eleições

A indicação do parlamentar para a vaga de vice da petista Dilma Rousseff será formalizada nesta tarde, durante a convenção nacional da sigla, quando o partido também oficializará a coligação com o PT para a eleição presidencial de outubro.

"O PMDB não será coadjuvante. O PMDB será protagonista principal, ator principal", discursou Temer no evento, destacando que a sigla é o partido "da moderação e do equilíbrio".

"Vamos ter uma presença como parceiro neste (futuro) governo."

O deputado pediu aos delegados do partido que referendem o acordo fechado com o PT como forma de demonstrar a unidade do partido. Uma ala da legenda, no entanto, defende a candidatura própria à Presidência. Outra apoia José Serra (PSDB).

"Eu preciso do voto, sim. Preciso do voto robusto, significativo", apelou, ouvindo como resposta da plateia o grito de ordem "O PMDB já decidiu: Michel e Dilma presidentes do Brasil."

(Reportagem de Fernando Exman, Maria Carolina Marcello e Bruno Peres)