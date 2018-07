Temor de violência se espalha por minas da África do Sul Os distúrbios trabalhistas se espalharam nesta quarta-feira pelo cinturão da platina da África do Sul, gerando temores de que a insatisfação pelos baixos salários e más condições de moradia dos mineiros provoque mais violência, depois da morte de 34 trabalhadores em confronto com a polícia na semana passada.