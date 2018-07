Temor sobre bancos ofuscam dados otimistas e Wall Street cai

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, teve oscilação negativa de 0,10 por cento, para 8.016 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq recuou 0,33 por cento, para 1.673 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve desvalorização de 0,27 por cento, para 855 pontos

Preocupações sobre o impacto na economia da ameaça de uma pandemia de gripe, à medida que Nova Zelândia e Israel confirmar casos de uma nova gripe ligada a um número indeterminado de mortes no México, também pressionaram.

Fontes disseram à Reuters que os reguladores norte-americanos disseram ao Citigroup que o banco deve precisar levantar mais capital. O Wall Street Journal divulgou que o Bank of America também está em conversas com o governo sobre suas condições de capital.

Mas dados mostraram que a queda nos preços de casas nos Estados Unidos diminuiu em fevereiro enquanto a confiança do consumidor em abril teve seu maior salto em mais de três anos.

As ações da IBM foram as que mais contribuíram positivamente com o índice Dow Jones, avançando 2 por cento, para 101,94 dólares, depois que o conselho da empresa aprovou um aumento de 10 por cento em seus dividendos e após ter autorizado recompra de ações.