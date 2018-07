Temores com resultados corporativos pesam e ações caem

O índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 encerrou em queda de 0,05 por cento, a 1.165 pontos, recuando da máxima da sessão de 1.172 pontos após uma abertura fraca em Wall Street.

A confiança foi afetada por vendas generalizadas inesperadas dos papéis da gigante norte-americana de alumínio Alcoa, que tradicionalmente dá início a temporada de resultados globais, à medida que os investidores ignoraram os lucros acima das previsões e se focaram nas receitas mais fracas.

A fraca demanda na Europa foi o principal responsável pela queda nos resultados da Alcoa, e também prejudicaram as vendas de março da Volkswagen, com as ações da fabricante de automóveis alemã caindo 2,9 por cento.

Os números sugerem que os resultados do primeiro trimestre não devem mostrar nenhuma retomada nos resultados corporativos europeus, que os analistas afirmam ser necessário para o rali acionário --iniciado pelo estímulo do banco central no último verão no hemisfério norte --continuar.

"Como a Alcoa mostrou, o desapontamento com as receitas claramente realça que a dinâmica para o crescimento dos resultados está fraca... (e) ainda haverá revisões para baixo dos resultados de 2013 e 2014", disse Gerhard Schwarz, chefe de estratégias acionárias no Baader Bank.

"Nós estamos atualmente em uma situação bem frágil. Eu acho, entretanto, que essa é uma fase de digestão para o mercado, não é o começo de um movimento de baixa maior. Nós precisamos ver mais confirmações que os dados econômicos estão se firmando, e eu acho que isso acontecerá no segundo trimestre."

Em LONDRES, o índice Financial Times subiu 0,58 por cento, a 6.313 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,33 por cento, para 7.637 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,11 por cento, a 3.670 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib avançou 1,26 por cento, para 15.436 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 teve ganhos de 1,10 por cento, a 7.872 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 subiu 2,78 por cento, para 5.712 pontos.

(Reportagem de Toni Vorobyova)