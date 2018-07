Temores juvenis As protagonistas de Ginger & Rosa, vividas por Elle Fanning (foto) e Alice Englert, nasceram no fim da 2ª Guerra Mundial. Aos 17 anos, em 1962, além de estarem preocupadas com roupas e garotos, as meninas temem a possibilidade do holocausto nuclear. O ótimo elenco reunido pela diretora Sally Potter inclui Annette Bening e Christina Hendricks. Pág. 44