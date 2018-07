Temos de adotar a videoconferência?

NÃO:

Luiz Flávio Borges D"Urso *

Por que o senhor considera a videoconferência um instrumento ineficaz para o julgamento?

Sempre fui contra o uso da videoconferência. É uma medida que traz problemas porque quando o acusado é ouvido pelo vídeo, e não pessoalmente pelo juiz, o risco de ele não poder se manifestar de forma completamente livre é muito grande. Quem é favorável alega que a câmera tem um ângulo de 360 graus, mas ela não transmite o que acontece atrás da porta. O acusado está dentro de um sistema carcerário, controlado por terceiros, e o juiz, ao recolher seu depoimento a distância, apenas por meio de imagem e som, faz com que todo o contato humano se perca.

Qual seria a alternativa para realizar os julgamentos sem a necessidade de o preso se deslocar?

Temos insistido que, por razões de economia e segurança, para evitar que o acusado tenha de sair da cela e mobilizar uma escolta para a sua participação presencial no julgamento, basta o juiz se deslocar até o presídio para ouvi-lo. Por trás disso há uma obrigação legal do juiz, até de fiscalizar os presídios. É uma forma de ele ouvir um depoimento mais fiel do acusado, sem a necessidade de investimentos maiores, necessários no caso da videoconferência, e sem a frieza de uma imagem que chega pela TV. É mais barato e eficaz.

A realização de julgamentos por videoconferência pode influenciar no veredicto?

Esse tipo de julgamento pode fazer com que o juiz cometa injustiças.

* Advogado criminalista e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção São Paulo

SIM:

Wálter Maierovitch *

Por que a videoconferência ajuda no julgamento e a combater a criminalidade?

Há dez anos, desde que eu, por meio do Instituto Giovanni Falcone, trouxe a ideia ao País, defendo esse método. Primeiramente, a medida é econômica, porque elimina os gastos com transporte e estadas de presos e policiais de escolta em julgamentos. Outra vantagem é que a iniciativa ajuda a isolar o réu. Isso é especialmente útil quando se trata de um membro de uma organização criminosa. E a videoconferência também diminui os riscos de fugas. No trajeto de uma cidade para a outra, criminosos podem agir para libertar um parceiro e policiais eventualmente cedem à corrupção para livrar o acusado.

Explique por que a videoconferência pode ser usada para combater o crime organizado.

Ao cortar os canais de comunicação entre o réu e a organização criminosa, diminuímos seu poder dentro da facção. Um líder distante de seus comandados acaba por perder sua posição e poder. Dessa forma, corta-se um dos cordões umbilicais e enfraquecemos o grupo criminoso.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é contra a videoconferência. O órgão defende como essencial o contato entre o juiz e o réu. Como se posiciona diante dessa opinião?

Não tem fundamento. Em tempos modernos, com as tecnologias que temos em mãos, o julgamento não é prejudicado pela distância. A videoconferência precisa, sim, ser lei e deve ser usada com frequência.

* Desembargador, fundador do Instituto Giovanni Falcone, professor de Direito Penal e de Processo Penal e assessor da União Europeia para criminalidade