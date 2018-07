Temos que estar prontos para qualquer alternativa, diz ministro sobre royalties

Dilma vetou parcialmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso que modificava a distribuição dos royalties de petróleo dos contratos em vigor, e manteve a divisão estabelecida para os futuros contratos.

Na semana passada, deputados e senadores aprovaram urgência para a apreciação dos vetos, com ampla maioria de congressistas dos Estados não produtores de petróleo, que se sentiram prejudicados pelo veto presidencial.

No entanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux suspendeu liminarmente na segunda-feira o caráter de urgência para análise da questão.

Carvalho disse ser "difícil" especular sobre a hipótese de que a liminar de Fux seja derrubada.

"A gente não pode saber isso... A gente tem que estar pronto para qualquer alternativa", disse Carvalho a jornalistas após participar de evento de Natal no Palácio do Planalto.

Dilma era esperada no evento, mas passou o início da tarde no Palácio do Alvorada, sem agenda oficial.

Carvalho justificou a ausência da presidente em seu discurso, dizendo que "estamos com dias de muita tensão com votação de vetos no Congresso e projetos que a gente tem que arrumar até a última hora".

Depois, o ministro relativizou a fala, ao dizer que a questão dos vetos "não é nada grave".

"Nós estamos na iminência da votação dos vetos e ela (Dilma) está tendo que analisar com muito carinho, com muito cuidado, essa coisa dos vetos", disse ele.

O ministro mencionou ainda que a presidente estaria cansada, depois de uma semana de viagens. Na semana passada, a presidente participou de visita oficial a França e Rússia, depois foi a Fortaleza e, na manhã de quarta-feira, deve participar de evento em Palmas, no Tocantins.

(Reportagem de Hugo Bachega)