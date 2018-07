'Temos que trabalhar 24 h' para recuperar SC, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o governo federal, o estadual e os prefeitos "farão tudo o que tiver que ser feito para recuperar Santa Catarina". Ele sobrevoou hoje vários municípios atingidos pelas enchentes e desmoronamentos no Estado, que deixaram 126 mortos e 27 desaparecidos. "Temos que trabalhar 24 horas para ajudar a fazer Santa Catarina voltar a ser o que era", disse o presidente, em Blumenau, na região do Vale do Itajaí. Durante visita a um dos 36 abrigos oficiais que continuam a reunir 2.591 pessoas em Blumenau, Lula afirmou, em um discurso emocionado, que também já passou pela mesma situação por causa de enchentes. "Não é coisa boa, é melhor estar na casa da gente", disse. "Mas também não é possível fazer casa num dia." Ele afirmou que as Defesas Civis nacional e de Santa Catarina farão um levantamento de tudo o que foi destruído tanto na cidade quanto no campo. "Vamos atender a todos porque todos são brasileiros e merecem ser tratados com carinho." "Vamos ter que fazer com tranqüilidade, sabendo da pressa porque não podemos ficar com as crianças muito tempo fora da escola e nem com as escolas não funcionando", disse. "Vamos pedir a Deus que dê um pouco de água para o Nordeste e pare de chover um pouco aqui em Santa Catarina para a gente poder reforçar a recuperação." Lula estava acompanhado, entre outras autoridades, da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e do ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. Segundo ele, haverá um esforço também para recuperar as rodovias, visto que Santa Catarina tem bons atrativos turísticos no fim de ano.