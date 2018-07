Temperatura cai a 5,4 graus negativos e um morre no PR

A manhã de hoje também trouxe bastante frio para os moradores de Curitiba, onde a temperatura mínima foi de 0,2 grau, com sensação térmica de 2,9 graus negativos. Vários municípios do Paraná apresentaram temperatura negativa. No sul do Estado, destaque para Lapa, com 4,2 graus negativos; na região central, Guarapuava apresentou 4 graus negativos; na região metropolitana de Curitiba, Pinhais registrou 3,3 graus negativos; e, no oeste, Toledo teve 1,5 grau negativo. No norte do Paraná, Londrina apresentou, no início da manhã, temperatura mínima de 4,6 graus, com sensação térmica de 1,8 grau. Já no noroeste, Paranavaí teve 4,5 graus. Em Guaratuba, no litoral, os termômetros marcaram a mínima em 8,5 graus.

As geadas, que hoje foram verificadas em todas as regiões do Estado, devem acontecer novamente amanhã, atingindo principalmente as regiões sudoeste, sul e centro-sul, apesar de as temperaturas voltarem a se elevar gradativamente, devido ao afastamento da massa de ar polar. Para Curitiba, o Simepar prevê temperatura em torno de 2 graus.