Temperatura cai no Sudeste e Sul pode ter neve

Há possibilidade de queda de neve na noite do sábado nas cidades mais elevadas das serras gaúcha e catarinense, como Urubici, São Joaquim, Urupema e São José dos Ausentes.

A partir de domingo, o frio intenso chega a São Paulo, provocando temperaturas abaixo de 10ºC em grande parte do interior. Há também possibilidade de forte queda de temperatura no Rio de Janeiro, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, na Grande Belo Horizonte e na zona da mata mineira.