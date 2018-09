Temperatura chega a -4,6ºC no Sul do País A região Sul do País teve a madrugada mais gelada do ano, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com as temperaturas chegando à marca de -4,6ºC na cidade catarinense de Caçador. A madrugada foi fria também nos demais estados da região. No Rio Grande do Sul, na cidade de Campos Novos, a temperatura chegou a -2,1ºC, com forte geada, segundo o Inmet. A temperatura mais baixa no Estado foi alcançada em Cambará do Sul, com -3,7ºC, seguida do município de Bom Jesus, com -3,6ºC. Em Santa Catarina, onde foram registradas as temperaturas mais baixas, São Joaquim registrou a marca de -4,6ºC e Lajes teve a mínima de -3,4ºC. O frio também chegou ao Paraná, onde a temperatura estava um pouco mais alta, mas chegando a -1,8ºC em General Carneiro. Segundo o Inmet, no domingo a massa de ar polar vai deixar aos poucos a região Sul, possibilitando que o tempo comece a esquentar, com previsão de mínimas acima do 0ºC, mas com possibilidades de geada devido ao ar seco e frio que predominam na região.