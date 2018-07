Temperatura deve cair 8 graus no RS nesta semana A chegada de uma frente fria vinda do sul do continente deve derrubar a temperatura das madrugadas desta semana no Rio Grande do Sul. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica que a mínima, que foi de 14,1ºC neste domingo, em Uruguaiana, pode cair para 6ºC na terça-feira. Os gaúchos terão de usar seus cobertores na cama, mas não precisarão tirar os casacões do guarda-roupa para sair e até poderão usar camisas de mangas curtas à tarde.