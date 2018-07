Temperatura deve cair nesta tarde em São Paulo

Entre o final da tarde e a noite, as temperaturas devem cair e o vento que sopra do oceano aumenta a sensação de frio, ainda de acordo com o CGE.

Nos próximos dias, a presença de uma massa de ar seco deve manter o tempo estável na cidade de São Paulo e na região metropolitana. As manhãs começam com temperaturas mais baixas, porém o Sol aparece e o calor retorna gradualmente durante as tardes. Não há previsão de chuva, a mínima deve ser de 15ºC e a máxima, de 29ºC.