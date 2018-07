Temperatura elevada provoca chuva em São Paulo Áreas de instabilidade causadas pelo calor provocam chuvas em todas as regiões da capital paulista neste domingo (28) de eleições. Às 16h57, 17 dos 31 distritos da cidade estavam em estado de atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Chove forte na divisa entre as zonas oeste e sul - principalmente entre os bairros do Butantã e de Campo Limpo - e também na zona norte, em Santana, Casa Verde e em parte da Freguesia do Ó. Na região central, a chuva é moderada e no restante das zonas norte e sul, fraca, com alguns pontos moderados. Na zona leste, ocorre chuva leve.