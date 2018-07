Temperatura em SP chega a 35,6ºC e umidade do ar cai O forte de calor na capital paulista resultou hoje na maior temperatura do ano. Às 10 horas, a estação do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) em São Mateus, na zona leste, marcou 35,6ºC. O índice de umidade relativa do ar, por outro lado, despencou, e chegou a 26% em Parelheiros. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera insatisfatórios índices abaixo dos 30%. Nesta tarde, a situação melhorou. Às 15 horas, os termômetros em São Mateus indicavam 34ºC. Em Campo Limpo, na zona sul, e nos bairros de Itaquera e Vila Prudente, na zona leste, as estações do CGE apontavam 33ºC. "As temperaturas são naturalmente mais altas nesta época do ano", explicou a meteorologista Ester Regina Ito, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo Ester, a aproximação de uma frente fria proveniente do Sul deverá mudar o tempo a partir desta tarde, provocando pancadas de chuva na capital e nas regiões Sul e Litoral do Estado. Amanhã a quantidade de nuvens aumentam e, de quinta em diante o tempo passa a ser instável, o que contribui para amenizar o calor.