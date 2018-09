Temperatura em SP deve chegar aos 25º C hoje A capital paulista terá temperaturas em torno dos 25ºC neste início de semana, com o sol predominando entre poucas nuvens, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A umidade relativa do ar volta a cair um pouco mais no período da tarde, no entanto, não deve ficar abaixo dos 40%.