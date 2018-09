Temperatura média cai 14Cº em uma hora em SP

Às 15 horas, o aeroporto do Campo de Marte, na zona norte, registrou rajadas de vento de até 48 km/h. Segundo o Centro de Gerenciamento de emergências (CGE), em apenas uma hora os termômetros despencaram de 32ºC para 22ºC no local.

Por volta das 16 horas, alguns núcleos de chuva moderada que atingiam a região de Sorocaba, no interior do Estado, se deslocavam em direção à capital, rumo aos bairros da zona sul. Também houve registro de chuva leve na Grande São Paulo, entre Cotia e Itapecerica da Serra.

Devido a mudança no tempo, a cidade voltou para o estado de observação por causa da baixa umidade às 15h47.

As próximas horas seguem com potencial para pancadas de chuva em pontos isolados da cidade, podendo ocorrer precipitação intensa entre o final da noite e a madrugada. A capital deixou o estado de atenção depois que a umidade relativa do ar ficou acima dos 30%.

Previsão

Amanhã o dia começa com pancadas de chuva moderada, mas a chuva perde um pouco de intensidade no decorrer do dia. Os termômetros vão oscilar entre mínima de 14ºC e máxima de 21ºC.

No domingo, 25, a frente fria se afasta para o Espírito Santo, mas os ventos de quadrante sul favorecem a entrada do ar mais úmido e frio. O céu permanece nublado com chuviscos ocasionais. Os termômetros diminuem ainda mais e a sensação será de frio. Mínima de 12ºC e máxima de 18ºC.