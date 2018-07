Temperatura na cidade de São Paulo pode chegar a 31ºC A cidade de São Paulo terá hoje mais um dia de temperaturas elevadas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Por volta das 10h55 (de Brasília), a temperatura estava em 28ºC no Centro da capital. A temperatura máxima poderá chegar a 31ºC ao longo do dia na cidade. São esperadas pancadas de chuva isoladas no fim da tarde.