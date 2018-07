Temperatura passa dos 40º no Rio pela 6ª vez no mês O Rio de Janeiro teve mais um dia de calor e altas temperaturas nesta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) os termômetros marcaram 40,5ºC, por volta das 15h, na Praça Mauá, no centro da cidade, mas a sensação térmica era de 48ºC. Essa é a sexta vez neste mês que a temperatura passa dos 40ºC no Rio. A maior temperatura registrada neste ano na capital fluminense chegou a 41,8º, no dia 16 de fevereiro.