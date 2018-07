Temperatura pode chegar a 28ºC na capital paulista São Paulo, 23 - A capital paulista amanheceu neste domingo, 23, com céu aberto e temperaturas em elevação. Por volta das 11 horas, a temperatura média da cidade oscilava em 23ºC. No decorrer do dia, os termômetros podem alcançar máxima de 28ºC. Apesar de não atingir níveis críticos, a umidade relativa do ar deve ser inferior a 40%.