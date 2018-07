Temperatura segue baixa no Sul, SE e centro do País

A frente fria deve se deslocar para o oceano na altura do sul da Bahia, onde pode chover. A umidade que vem do mar deixará o céu com muitas nuvens e chuva no litoral que vai de São Paulo ao Espírito Santo. Nas demais áreas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e no leste de Minas Gerais, de São Paulo e do Paraná o dia terá muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura permanecerá baixa na faixa leste do Sudeste.

No centro do País, a massa de ar seco e quente vai deixar as temperaturas elevadas e a umidade relativa do ar baixa. Em Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal e sul da Bahia o índice de umidade pode ficar inferior a 20%. O tempo ficará instável com períodos de chuva fraca na faixa litorânea que vai de Sergipe até o Rio Grande do Norte. Áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva no norte do Amazonas, em Roraima, no norte do Pará e no Amapá.