Temperatura sobe e capital paulista pode atingir 27ºC

Amanhã, uma nova frente fria avança e provoca aumento de nebulosidade e precipitação leve e ocasional nas cidades próximas ao litoral do Estado. A temperatura volta a cair, e a máxima deve ficar em torno dos 23ºC.

As simulações mais recentes indicam um final de semana sem previsão de chuvas e com temperaturas em elevação. O sábado ainda terá muitas nuvens, e os termômetros atingem máxima de 25ºC. Já no domingo, a temperatura sobe e atinge os 30ºC até o início da tarde. Entretanto, alerta-se para o declínio dos índices de umidade relativa, que ficam abaixo dos 40%.

Brasil

A proximidade de uma frente fria já provoca aumento de nebulosidade no Rio Grande do Sul. O tempo fica chuvoso no oeste, na região central e no leste do Estado. No norte gaúcho, em Santa Catarina, no sul e no leste do Paraná, o sol aparece entre muitas nuvens e também chove a qualquer hora do dia.

Nas demais áreas do Sul e do Sudeste, em todo o Centro-Oeste, no sul da Região Norte e no interior do Nordeste o predomínio é de uma forte massa de ar seco que impede a formação de nuvens de chuva.

O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia na faixa entre Sergipe e o leste do Rio Grande do Norte. No norte do Maranhão, o sol predomina, mas o tempo abafado deixa o céu sempre com alguma nebulosidade e há previsão de chuva rápida pela manhã.