Temperatura sobe no Sul, mas há previsão de mais temporais As temperaturas na região Sul do País ficaram mais amenas na madrugada deste sábado. Após a ocorrência de neve e termômetros abaixo de zero nos últimos dias, os moradores do Rio Grande do Sul enfrentaram até 2 graus positivos nesta noite. Em Florianópolis, a mínima na madrugada ficou em 7 graus, segundo a Defesa Civil catarinense. No momento, a chuva é fraca na maior parte na região Sul, mas há previsão de chuvas fortes a partir da tarde de domingo, principalmente no Rio Grande do Sul.