Temperatura vai subir em São Paulo pela tarde

O dia segue com poucas nuvens, o que favorece a elevação das temperaturas e propicia a baixa da umidade relativa do ar durante a tarde. De acordo com a Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a temperatura máxima prevista é de 25ºC, e a umidade relativa do ar pode chegar a 30%. Com o anoitecer, as temperaturas caem bastante, o que eleva a umidade relativa do ar.

O dia também terá períodos de chuva, com acumulados significativos no litoral entre o Recôncavo Baiano e sul da Paraíba, no sul de Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), na faixa leste da Região Nordeste do País, e no sul do Rio Grande do Sul o dia será nublado com chuva isolada, sendo que pela manhã haverá pancadas de chuva fortes.

Pancadas de chuva no norte da Região Nordeste e na Região Norte, exceto no centro-sul do Pará, onde haverá predomínio de sol. Possibilidade de chuva no nordeste de Minas Gerais, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, sul do Paraná e demais áreas de Santa Catarina. Nas demais áreas do País, haverá sol e poucas nuvens.