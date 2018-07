Temperaturas altas ameaçam festival de gelo na China

O aumento na temperatura registrado fora de época na China ameaça um festival de esculturas de gelo que atrai milhares de turistas à cidade de Harbin, no nordeste do país. O festival, criado há 24 anos, se tornou a principal fonte de renda da cidade, considerada uma das mais frias da China. Desde a criação, a atração fica aberta ao público até o final do mês de fevereiro, mas, neste ano, mesmo em janeiro, o calor do sol do meio-dia e o aquecimento fora de época estão derretendo as famosas esculturas de gelo antes do tempo. "Estamos preocupados que o festival não irá durar tanto tempo neste ano", afirmou Sun Lei, um dos organizadores do evento. Vantagem As temperaturas em Harbin chegam a - 35º C. No ano passado, a média foi de - 6,6º C, um aumento recorde no clima da cidade. Apesar do clima frio, a cidade usou a neve da região como vantagem e se tornou uma atração de inverno bastante procurada pelos turistas. Neste ano, os organizadores utilizaram 120 mil metros cúbicos de gelo para produzir as esculturas. O tema do festival deste ano são os Jogos Olímpicos de Pequim. Apenas na abertura do evento, mais de 3 mil pessoas foram conferir as obras. As esculturas incluem réplicas de animais, pessoas e até construções famosas e são iluminadas à noite. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.