Temperaturas começam a se elevar no Paraná Em razão da presença de muitas nuvens desde a noite de ontem em praticamente todo o Paraná, as temperaturas não foram tão baixas hoje, em comparação com o observado no dia anterior, quando houve registros negativos em algumas localidades. Na madrugada de hoje, o município de Palmas, a cerca de 360 quilômetros de Curitiba, no sul do Estado, apresentou 5 graus, a menor temperatura do Estado. Em Curitiba, os termômetros marcaram 8 graus no início da manhã. Durante o dia, as nuvens predominarem e os termômetros chegaram até a 12 graus. Em razão do tempo úmido, sobretudo nas regiões oeste, sudoeste e sul, não houve formação de geadas. Para amanhã, a previsão é que as temperaturas mínimas permaneçam em torno dos 5 graus.