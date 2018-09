Temperaturas continuarão em declínio no Sudeste O frio não dará trégua pelo menos até domingo. Em toda a Região Sudeste, as temperaturas continuarão a cair, conforme indicam os meteorologistas do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional Pesquisas Espaciais (Inpe). Com mínima prevista de 0 grau na Serra da Mantiqueira (SP), amanhã deve ser o dia mais frio do ano em São Paulo. "Uma frente fria associada a uma massa de ar polar reduziu as temperaturas até na Região Norte do País", afirmou o meteorologista Olívio Bahia do Sacramento Neto. De acordo com Sacramento Neto, a temperatura em Rondônia, por exemplo, caiu de 34 graus, como é a média, para 23. "Foi o que chamamos de eventos de friagem, quando a massa de ar polar é tão intensa que chega a atingir os Estados do Norte, como Rondônia e Acre", completou. Este foi o terceiro evento de friagem do ano. "A partir de agora, outros devem vir, pela proximidade do inverno." Esta época do ano é considerada pelos meteorologistas de "transição" entre outono e inverno. "Essas massas polares vão se intensificando, haverá dias mais frios daqui pra frente por causa do inverno. Isso é comum." O sistema de alta pressão, citado por Sacramento Neto, que faz aumentar o frio, funciona como uma "tampa no céu", que impede a formação de nuvens e diminui a nebulosidade. Com o céu limpo e azul, de dia faz calor e à noite esfria, fazendo com que as baixas temperaturas sejam sentidas com mais facilidade. "Geralmente, com o sistema de baixa pressão, chove bem menos e não há formação de nuvens." Hoje, a temperatura em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba (SP), foi de 4 graus. Para a madrugada de amanhã, a previsão é de 0 grau. "Na sexta-feira, também teremos baixas. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, por exemplo, as temperaturas devem ficar abaixo de zero. Por aqui, na região serrana de São Paulo, as mínimas devem ficar entre 3 e 5 graus."