Temperaturas seguem baixas no centro-sul do País

Pancadas de chuva atingem o leste da Bahia, Alagoas, Sergipe e Paraíba. Haverá chuva isolada no oeste de Pernambuco, em Minas Gerais e em Goiás. A umidade que vem do mar deixará o tempo instável no litoral de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Ventos, com intensidade de moderada a forte, podem atingir toda a costa que vai do Rio a Paraíba. Na faixa norte e nordeste do País, exceto no norte do Ceará e do Rio Grande do Norte, haverá pancadas de chuva.