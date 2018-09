Tempestade Alex atrasa limpeza de vazamento no Golfo do México

Parte das operações de limpeza do vazamento de petróleo no Golfo do México foram adiadas nesta terça-feira devido à passagem da tempestade tropical Alex na região.

Os barcos que retiram o petróleo da superfície do mar na região tiveram que voltar para a costa de Estados como Louisiana, Mississippi, Flórida e Alabama, pois as rajadas de ventos e ondas altas fazem com que a operação não seja segura.

Mas a captura do petróleo no local do vazamento ainda continua, apesar da tempestade.

Dezenas de milhares de barris de petróleo vazaram todos os dias desde a explosão e afundamento da plataforma Deepwater Horizon, da companhia petroleira britânica BP, em abril.

Um poço está sendo perfurado perto de onde está ocorrendo o vazamento para tentar parar o fluxo de petróleo e, de acordo com a direção da BP, este poço deve ficar pronto até o começo de agosto.

Uma cápsula colocada pela BP para capturar parte do petróleo que está vazando do oleoduto está coletando até 25 mil barris de petróleo por dia e enviando tudo para dois navios, na superfície.

A BP esperava coletar até 53 mil barris por dia, ligando o mecanismo a outro cargueiro, mas o vice-presidente do setor de exploração e produção da BP, Kent Wells, afirmou que as condições climáticas geradas pela passagem da tempestade Alex podem causar problemas.

Wells afirmou que o mar agitado poderá atrasar em até uma semana a conexão do novo sistema de captura de petróleo.

De acordo com o Centro Nacional de Furações dos Estados Unidos, a tempestade Alex está se intensificando lentamente e deve se transformar no primeiro furacão da estação.

Meteorologistas esperam que a tempestade chegue à costa perto da fronteira entre o Estado americano do Texas e o México na manhã de quinta-feira.

Prejuízo

A BP informou na segunda-feira que os custos das operações de limpeza do vazamento de petróleo no Golfo do México chegaram a US$ 2,65 bilhões (cerca de R$ 4,7 bilhões).

De acordo com a BP, este custo inclui a reação ao vazamento, a contenção do petróleo, perfurações de poços para aliviar o fluxo do vazamento, doações para os Estados americanos do Golfo do México e indenizações.

O custo diário aumentou para uma média de US$ 100 milhões nos últimos três dias, a média diária mais alta até o momento.

A BP informou que mais de 39 mil pessoas estão envolvidas na operação de resposta ao desastre, no entanto o petróleo do vazamento chegou às praias da cidade de Biloxi, às margens do rio Mississippi.

Mais de 80 mil pedidos de indenização foram entregues à companhia até o momento e a BP já teria feito 41 mil pagamentos, em um total que chegou a US$ 128 milhões (cerca de R$ 227,8 milhões).

O acidente na plataforma da BP, a Deepwater Horizon, ocorreu em abril e matou 11 funcionários. Desde então, o vazamento resultante do acidente vem despejando milhares de barris de petróleo na região do Golfo do México diariamente.