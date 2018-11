Tempestade causa morte de 82 pessoas no Rio

Entre os locais mais atingidos estão Niterói, com 41 vítimas fatais e 21 feridas; a cidade do Rio, com 33 pessoas mortas e 52 feridas, e São Gonçalo com 5 óbitos registrados e 8 feridos. Foram registrados também uma morte em Nilópolis, Paracambi e em Petrópolis.

Em razão dos deslizamentos de terra e das enxurradas, o resgate ainda busca cerca de 13 pessoas desaparecidas. Mais de 270 pessoas foram resgatadas com vida até o momento.

Prejuízo

A Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) da Prefeitura do Rio recuperou até esta tarde 87 veículos enguiçados abandonados pelos motoristas nas ruas da cidade.

Segundo a prefeitura, os veículos foram deslocados para lugares mais altos, como calçadas e postos de gasolina das imediações.

Também foram retirados veículos inundados ou com problemas mecânicos na Praça da Bandeira, em ruas da Tijuca, do Humaitá, Jardim Botânico e no entorno da Central do Brasil.