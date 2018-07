Tempestade causa mortes e estragos na Alemanha

Uma forte tempestade que atingiu o sudoeste da Alemanha na noite de segunda-feira provocou a morte de pelo menos três mulheres e causou estragos na região. Duas mulheres morreram afogadas na cidade de Jungingen, na região de Baden-Württemberg, quando o carro delas encheu de água. Uma outra mulher morreu em outra cidade da mesma região, Hechingen, presa no porão da casa dela, que foi invadido pela água. A televisão alemã mostrou um vídeo de Hechingen, depois de as águas recuarem, com carros que foram parar em posições e lugares inusitados. Muitos veículos estavam espalhados perto de rios e em campos. Pelo menos um carro parou na escadaria da entrada de uma casa. A tempestade também causou vários atrasos no aeroporto de Stuttgart. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.